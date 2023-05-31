Саба Сазонов: у меня нет предвкушения от будущего главного тренера «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов высказался об ожидании назначения нового главного тренера московской команды.

«Павел Алпатов — молодой тренер, но здесь не вопрос возраста. Во многих чемпионатах есть примеры, где главные тренеры младше игроков, но они только развиваются. Я — футболист, а моя задача — выполнять установку на игру. Я уважаю любого тренера.

У меня нет предвкушения от будущего главного тренера, потому что «Динамо» готовится к следующей игре с Павлом Алпатовым», — сказал Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в воскресенье, 14 мая, после поражения от «Ахмата» со счётом 0:3 был уволен главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович. Недавно появилась информация, что один из кандидатов на роль нового наставника бело-голубых не возглавит клуб.