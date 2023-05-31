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Защитник «Зенита» Ренан заработал удаление в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира

Защитник «Зенита» Ренан заработал удаление в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира
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Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии U20 Роберт Ренан получил красную карточку в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Туниса. Таким образом, Ренан не сыграет в четвертьфинале турнира, если его команда туда попадёт.

Матч Бразилия – Тунис молодёжного чемпионата мира проходит в эти минуты. Ренан получил красную карточку в конце первого тайма (45-я минута) при счёте 2:0 в пользу южноамериканской команды. На 11-й минуте отличился Маркос Леонардо, реализовавший пенальти, спустя 20 минут преимущество Бразилии удвоил Андрей Сантос.

Центральный защитник Роберт Ренан отыграл без замен все три матча группового этапа с Италией (2:3), Доминиканской Республикой (6:0) и Нигерией (2:0).

Ранее сообщалось об интересе к бразильскому защитнику со стороны сразу нескольких ведущих клубов английской Премьер-лиги.

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