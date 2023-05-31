Евгений Алдонин рассказал, какую команду РПЛ не хотел бы видеть в стыковых матчах

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какую команду Российской Премьер-Лиги не хотел бы видеть в стыковых матчах в текущем сезоне.

«И «Факел», и «Крылья Советов», и «Пари Нижний Новгород» периодами демонстрировали неплохой футбол в нынешнем сезоне. Но больше всего не хотелось бы, чтобы из РПЛ вылетели «Крылья Советов». У самарцев достаточно молодые и перспективные футболисты.

Мне кажется, «Крылья Советов» не совсем заслуженно находятся в зоне стыковых матчей. Но хотелось бы видеть прогресс от молодых футболистов «Крыльев» — год назад они выглядели поярче», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 12-я строчка в таблице Российской Премьер-Лиги позволяет команде сохранить прописку в высшем дивизионе. Команды, занявшие 13-е и 14-е место, примут участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Перед последним туром «Факел» занимает 12-е место, набрав 30 очков. Воронежцы опережают «Крылья Советов» на одно очко. Отрыв «Факела» от «Пари Нижний Новгород» — три очка.

Игры заключительного тура чемпионата России состоятся в субботу, 3 июня. Начало всех матчей – в 17:00 мск.