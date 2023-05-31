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Лионель Месси обратился к Серхио Бускетсу на церемонии прощания испанца с «Барселоной»

Лионель Месси обратился к Серхио Бускетсу на церемонии прощания испанца с «Барселоной»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, долгое время отыгравший в «Барселоне» с полузащитником Серхио Бускетсом, обратился к испанцу в связи с его уходом из стана сине-гранатовых.

«Мне очень жаль, что я не присутствовал на этом особом для тебя и твоей семьи мероприятии. Я очень люблю тебя, Буси», — приводит слова Месси Marca.

34-летний Бускетс, находящийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с командой, истекающий в конце сезона. В качестве следующего места продолжения карьеры Серхио называются клубы МЛС и Саудовской Аравии. Месси же, наоборот, может вернуться в «Барселону», однако не исключается, что они пересекутся с Бускетсом в другой команде.

Видеообзор. «Барселона» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 37-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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