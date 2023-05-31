Фанаты «Севильи» подрались с футбольными хулиганами перед финалом Лиги Европы

Фанаты «Севильи», прибывшие в Будапешт для посещения матча финала Лиги Европы, столкнулись в столице Венгрии с футбольными фанатами, устроив беспорядки. В ход пошли подручные предметы, в том числе стулья близлежащих ресторанов и кафе. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

Фанаты «Севильи» подрались с хулиганами перед финалом ЛЕ. Видеоролик:

В финале Лиги Европы встречаются «Севилья» и «Рома». «Севилья» шесть раз выигрывала Лигу Европы (Кубок УЕФА). В последний раз команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году команда Жозе Моуринью выиграла Лигу конференций.

Помогать главному арбитру Энтони Тейлору будут Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья – Майкл Оливер. За VAR отвечает Стюарт Атвелл.