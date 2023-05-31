Игроки «Севильи» поддержали Серхио Рико перед финалом Лиги Европы

Игроки испанской «Севильи» перед финальным матчем Лиги Европы с «Ромой» выразили поддержку бывшему вратарю клуба, Серхио Рико, который находится в тяжёлом состоянии после несчастного случая. Футболисты надели футболки со словами поддержки Рико, права на которого принадлежат «Пари Сен-Жермен».

Серхио Рико получил травму в Испании, куда отправился с разрешения парижского клуба после того, как «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции. С футболистом произошёл несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь. Врачи диагностировали у вратаря «ПСЖ» кровоизлияние в мозг.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Серхио Рико не провёл за парижскую команду ни одного матча.