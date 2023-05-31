Гвардиола подколол Бускетса на церемонии прощания испанца с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, тренировавший полузащитника Серхио Бускетса в «Барселоне», обратился к испанцу. Бускетс покидает команду в конце сезона.

«Привет, Серхио! Спасибо за всё, что ты сделал для нашего клуба. Мы работали вместе пять лет, и ты был потрясающим игроком. Я знаю, что ты хочешь стать тренером. Я буду ждать тебя, и знай, что я тебя обыграю», — приводит слова Гвардиолы Marca.

34-летний Бускетс, находящийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с командой, истекающий в конце сезона. В качестве следующего места продолжения карьеры Серхио называются клубы МЛС и Саудовской Аравии.

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