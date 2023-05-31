Футболист «Оренбурга» Вера назвал Флорентина самым сильным игроком РПЛ

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал лучшего, по его мнению, футболиста Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
«Самым грозным соперником для нас стал «Локомотив» в обоих матчах (первая игра закончилась со счётом 1:5, вторую «Оренбург» проиграл 1:4. – Прим. «Чемпионата»). Они намного превзошли нас. Про самый лёгкий матч сказать тяжелее. В первых матчах мы побеждали, набирали как-то легче очки. Но запомнились также игры, в которых удавалось переломить ход встречи, уйти от поражения. В целом это был очень ровный год.
Самый сильный игрок чемпионата? Думаю, это Габи [Флорентин]. А если не из «Оренбурга»… Тут довольно очевидно – Малком. Он по уровню намного превосходит остальных. Думаю, у него есть реальный шанс вернуться в европейский топ-клуб», – приводит слова Веры Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Малком сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В конце мая стало известно, что нападающий получил вызов в сборную Бразилии на июньские товарищеские матчи.
- 31 мая 2023
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