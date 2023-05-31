Альваро Мората намерен продлить контракт с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората близок к продлению контракта с клубом. Срок действующего соглашения заканчивается в 2024 году, и переговоры по новому договору идут в правильном направлении, сообщает As.

Руководство «Атлетико» регулярно указывало на то, что клуб доволен выступлениями Мораты и что ему готовы предложить различные варианты для продления контракта. Тренерский штаб, в свою очередь, считает, что на трансферном рынке сейчас не так много игроков, которые превосходят испанца.

Ранее сообщалось, что Моратой интересуются итальянские клубы «Ювентус» и «Милан», но «матрасники» не готовы отпускать игрока меньше чем за € 35 млн. Возможный трансфер в клубы из Саудовской Аравии или США блокирует сам Альваро, который хочет выступать в Европе.

Что касается подробностей нового контракта, то нападающему могут предложить двух- или трёхлетний договор. Сообщается, что значительного повышения зарплаты не будет, поскольку «Атлетико» испытывает финансовые сложности.

30-летний Мората прибыл в «Атлетико» из «Челси» в январе 2019 года, сначала по договору аренды, а затем клубы договорились о полноценном трансфере. В текущем сезоне форвард провёл за «матрасников» 44 матча, в которых забил 15 голов (13 в Ла Лиге и два в Кубке) и сделал три результативные передачи.