Иржи Ярошик: Дзюба доказал, что он мастер, 34 года — не возраст

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал выступления нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Я специально следил за Дзюбой в «Локомотиве». Многие команды побоялись брать Артёма, но у «Локомотива» в тот момент были серьёзные проблемы, и он им помог.

Могу сказать, что Дзюба — это большой мастер, что ещё раз всем и доказал. Он играл за хорошие команды в России, отлично знает, что такое русский футбол, понимает менталитет. Его уважают все соперники, он отлично чувствует себя на родине. В таком возрасте главное иметь мотивацию и здоровье, а мастерство никуда не денется. Все помнят матчи Дзюбы за «Зенит», за сборную.

34 года — это не возраст, в России он может играть на опыте. Я сам чувствовал, что у меня пик моей карьеры пришёлся на 33 года, когда я был в Испании. Многое ещё зависит от того, какой стиль исповедует команда, какие указания следуют от тренера. Но я уверен, что Дзюба ещё будет забивать», — приводит слова Ярошика «РБ Спорт».

Дзюба провёл в составе «Адана Демирспор» пять матчей во всех турнирах за 2,5 месяца. В них 34-летний футболист отличился лишь один раз. В то же время за полсезона в составе «Локомотива» Дзюба провёл десять матчей в чемпионате России, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.