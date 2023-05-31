Бензема звонил Роналду, чтобы расспросить о чемпионате Саудовской Аравии и жизни в стране

В течение нескольких последних месяцев клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» работает над привлечением обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема и, похоже, преуспел в этом – француз созванивался с Криштиану Роналду, чтобы узнать больше о местном чемпионате и в целом о жизни в стране. Об этом сообщает As.
Ранее стало известно, что «Аль-Иттихад» готов предложить нападающему «Реала» двухлетнее соглашение с годовым окладом в € 100 млн. Испанское издание, ссылаясь на свои источники в аравийском клубе, утверждает, что Бензема в ближайшее время даст принципиальное согласие, и тогда «Реал» получит официальный запрос. Сегодня, 31 мая, Бензема встречался со своим агентом в Вальдебебасе, чтобы обсудить варианты продолжения карьеры.
Бензема провёл в мадридском «Реале» 14 сезонов. Француз сыграл 647 матчей за «сливочных», в которых забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.
- 31 мая 2023
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