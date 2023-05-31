Нигматуллин поделился эмоциями после приглашения выступить с DJ-сетом в Суперфинале Кубка
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал своё участие в Суперфинале Кубка России в качестве DJ.
«С удовольствием откликнулся на приглашение поучаствовать в Суперфинале Кубка России, создать музыкальное настроение перед футболом. Постараюсь зарядить болельщиков и футболистов на красивый и огненный футбол с большим количеством интересных моментов», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар», пройдёт 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Болельщиков ждёт большая развлекательная программа с участием известных артистов и спортсменов. Ранее стало известно, что гимн России перед матчем исполнит Полина Гагарина.
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