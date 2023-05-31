Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель лично заинтересован в переходе Влаховича в «Баварию»

Тухель лично заинтересован в переходе Влаховича в «Баварию»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу о желании видеть его в своей команде, сообщает Telegraf.

По информации источника, наставник мюнхенцев провёл беседу с сербским форвардом и заверил того, что видит его в своих планах на следующий сезон. Влахович станет главной целью «Баварии» в предстоящее трансферное окно.

Сообщается, что представители мюнхенского клуба и «Ювентуса» уже начали переговоры о сумме сделки. Несмотря на то что туринцы отклонили первое предложение «Баварии» в размере € 50 млн, вероятность заключения сделки всё равно высока.

В текущем сезоне на счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Материалы по теме
«Бавария» намерена побороться за подписание Влаховича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023