Тухель лично заинтересован в переходе Влаховича в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель сообщил нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу о желании видеть его в своей команде, сообщает Telegraf.

По информации источника, наставник мюнхенцев провёл беседу с сербским форвардом и заверил того, что видит его в своих планах на следующий сезон. Влахович станет главной целью «Баварии» в предстоящее трансферное окно.

Сообщается, что представители мюнхенского клуба и «Ювентуса» уже начали переговоры о сумме сделки. Несмотря на то что туринцы отклонили первое предложение «Баварии» в размере € 50 млн, вероятность заключения сделки всё равно высока.

В текущем сезоне на счету Влаховича 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.