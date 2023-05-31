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«Челси» хочет выручить с продажи Лофтус-Чика больше € 20 млн

«Челси» хочет выручить с продажи своего полузащитника Рубена Лофтус-Чика больше € 20 млн, сообщает La Gazetta dello Sport.

По информации источника, представители лондонского клуба на переговорах с боссами «россонери» заявили о нежелании продавать хавбека менее чем за € 20 млн. На данный момент «Милан» готов предложить за 27-летнего игрока только € 15 млн.

Сообщается, что сам футболист готов сменить чемпионат Англии на Серию А.

В текущем сезоне на счету Лофтус-Чика 33 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать ещё одного полузащитника атакующего плана.