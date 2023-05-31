«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Павара. В нём видят центрального защитника

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара. В английском клубе в игроке видят центрального защитника, несмотря на его профильную позицию на правом краю обороны, сообщает Goal.com.
По информации источника, «Юнайтед» уже давно следит за Паваром. Манкунианцы уверены, что им удастся договориться с «Баварией» о переходе 27-летнего защитника.
Сообщается, что француз готов сменить профильную позицию ради выступления за «красных дьяволов».
В текущем сезоне на счету Павара 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось о желании Павара покинуть «Баварию».
- 1 июня 2023
-
00:20
-
00:03
-
00:00
- 31 мая 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:02
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:36
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:03
-
21:46
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:59
-
20:48