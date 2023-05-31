«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Павара. В нём видят центрального защитника

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Баварии» Бенжамена Павара. В английском клубе в игроке видят центрального защитника, несмотря на его профильную позицию на правом краю обороны, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Юнайтед» уже давно следит за Паваром. Манкунианцы уверены, что им удастся договориться с «Баварией» о переходе 27-летнего защитника.

Сообщается, что француз готов сменить профильную позицию ради выступления за «красных дьяволов».

В текущем сезоне на счету Павара 43 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Ранее сообщалось о желании Павара покинуть «Баварию».