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Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
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Дибала стал первым аргентинцем, который забил в финале еврокубка, с 2011 года

Дибала стал первым аргентинцем, который забил в финале еврокубка, с 2011 года
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Нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал первым аргентинцем, сумевшим забить в финале еврокубкового турнира с сезона-2010/2011, когда Лионель Месси отличился в решающем матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Последним аргентинцем, отличившимся именно в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы, был Эрнан Креспо, который в 1999 году забил в московском финале за «Парму» в ворота «Марселя» (3:0).

Основное время решающего матча Лиги Европы «Севилья» – «Рома» завершилось с ничейным счётом – 1:1. На 35-й минуте «волки» вышли вперёд благодаря точному удару Дибалы, на 55-й «Севилья» восстановила равновесие на табло при помощи автогола Джанлуки Манчини. По регламенту турнира командам предстоит сыграть два экстра-тайма.

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