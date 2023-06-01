Дибала стал первым аргентинцем, который забил в финале еврокубка, с 2011 года

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала стал первым аргентинцем, сумевшим забить в финале еврокубкового турнира с сезона-2010/2011, когда Лионель Месси отличился в решающем матче Лиги чемпионов, сообщает Opta Sports.

Последним аргентинцем, отличившимся именно в финале Кубка УЕФА или Лиги Европы, был Эрнан Креспо, который в 1999 году забил в московском финале за «Парму» в ворота «Марселя» (3:0).

Основное время решающего матча Лиги Европы «Севилья» – «Рома» завершилось с ничейным счётом – 1:1. На 35-й минуте «волки» вышли вперёд благодаря точному удару Дибалы, на 55-й «Севилья» восстановила равновесие на табло при помощи автогола Джанлуки Манчини. По регламенту турнира командам предстоит сыграть два экстра-тайма.