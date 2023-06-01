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Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Севилья» — «Рома»: команды не выявили победителя в основное время

«Севилья» — «Рома»: команды не выявили победителя в основное время
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Cегодня, 31 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встречаются испанская «Севилья» и итальянская «Рома». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Основное время матча закончилось вничью — 1:1, команды сыграют дополнительное время.

Лига Европы. Финал
31 мая 2023, среда. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Перерыв
1 : 1
ДВ
Рома
Рим, Италия
0:1 Дибала – 35'   1:1 Манчини – 55'

На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника.

«Севилья» шесть раз выигрывала Лигу Европы (Кубок УЕФА). В последний раз команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991.

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