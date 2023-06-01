Асенсио получил предложение от «ПСЖ»

«ПСЖ» сделал предложение о заключении контракта полузащитнику «Реала» Марко Асенсио, сообщает журналист Абделла Булма в своём «твиттере».
По информации источника, парижане всё ещё намерены переманить 27-летнего хавбека в свои ряды. Главный конкурент «ПСЖ» — «Астон Вилла», которая по-прежнему лидирует в гонке за футболиста.
Действующее соглашение Асенсио с мадридским клубом истекает в конце июня этого года. Сообщается, что игрок окончательно решил не подписывать новый договор.
В текущем сезоне на счету Асенсио 50 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
Ранее сообщалось о предварительной договорённости между Асенсио и «Астон Виллой».
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