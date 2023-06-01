«Севилья» выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы в седьмой раз в истории

Завершился финальный матч Лиги Европы — 2022/2023, в котором победу в серии пенальти одержала «Севилья». Таким образом, андалусийцы выиграли Кубок УЕФА/Лигу Европы в седьмой раз в истории клуба.

Все победы испанской команды во втором по значимости еврокубке были добыты в XXI веке. «Севилья» обыгрывала команды из пяти разных лиг. Команда побеждала в серии пенальти в трёх из семи финалов:

Сезон-2005/2006: «Мидлсбро» (4:0);

Сезон-2005/2006: «Эспаньол» (2:2, 3:1 по пенальти);

Сезон-2013/2014: «Бенфика» (0:0, 4:2 по пенальти);

Сезон-2014/2015: «Днепр» (3:2);

Сезон-2015/2016: «Ливерпуль» (3:1);

Сезон-2019/2020: «Интер» (3:2).