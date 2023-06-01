Экс-менеджер «Барселоны» рассказал, как клуб упустил шанс купить Холанда за € 20 млн

Бывший менеджер «Барселоны» Хавьер Бордас, ответственный за набор игроков, вспомнил несколько интересных ситуаций, очевидцем которых он был в офисе клуба. В том числе функционер, работавший при президентстве Сандро Роселя и Хосепа Бартомеу, поведал о том, как сине-гранатовые упустили возможность выкупить Эрлинга Холанда за € 20 млн или подписать Килиана Мбаппе.

«Да, Мбаппе мог перейти в «Барсу». Мы не обсуждали цену, но его можно было взять за € 100 млн. Тренеры сказали нам, что нужен Дембеле. Мбаппе не хотел ехать в Мадрид, потому что там были Бэйл, Бензема и Криштиану, но «Барса» выбрала Дембеле, а затем Коутиньо.

Благодаря своему бизнесу я знаю многих людей. Однажды я встретил Мино Райолу, и мы говорили о Холанде. Мино был готов продать его нам за € 20 млн, но он хотел ещё € 20 млн в виде комиссионных. Я был простым менеджером, который что-то предлагал руководству, а окончательное решение принимал тренерский штаб…

Мне было легко связаться с любым игроком. Я мог привести в Барселону Тибо Куртуа. Его, наверное, побеспокоит то, что я говорю, потому что он сейчас в Мадриде, но в то время он выступал за «Атлетико». Он хотел перейти в «Барселону», а не в «Челси», но тренеры предпочли подписать тер Штегена и Клаудио Браво», – сказал Бордас в интервью Nude Project.