В следующем сезоне испанская Ла Лига делегирует пять клубов в Лигу чемпионов

Испанскую Ла Лигу в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять пять клубов вместо четырёх. Испания заработала дополнительную путёвку после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.

Команда Хосе Луиса Мендилибара не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат Испании, финишировав за пределами первой четвёрки. Перед заключительным туром «Севилья» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги (49 очков). Тем не менее право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов «нервионцы» завоевали, обыграв «Рому» в финале Лиги Европы. Этот пункт регламента был введён в действие с сезона-2015/2016.

Таким образом, в Лиге чемпионов от Испании сыграют «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Севилья».