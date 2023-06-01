В следующем сезоне испанская Ла Лига делегирует пять клубов в Лигу чемпионов
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Испанскую Ла Лигу в следующем сезоне Лиги чемпионов будут представлять пять клубов вместо четырёх. Испания заработала дополнительную путёвку после победы «Севильи» в финале Лиги Европы.
Команда Хосе Луиса Мендилибара не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов через чемпионат Испании, финишировав за пределами первой четвёрки. Перед заключительным туром «Севилья» занимает 11-е место в таблице Ла Лиги (49 очков). Тем не менее право сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов «нервионцы» завоевали, обыграв «Рому» в финале Лиги Европы. Этот пункт регламента был введён в действие с сезона-2015/2016.
Таким образом, в Лиге чемпионов от Испании сыграют «Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Севилья».
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