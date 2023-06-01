Мендилибар — четвёртый тренер, с которым «Севилья» выиграла Лигу Европы

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар стал четвёртым наставником «нервионцев», под руководством которого они выиграли Лигу Европы/Кубок УЕФА. До этого «Севилья» дважды побеждала в турнире под руководством Хуанде Рамоса (2006, 2007), трижды – под управлением Унаи Эмери (2014, 2015, 2016) и ещё раз – при Хулене Лопетеги (2020).

Напомним, несколько минут назад завершился финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержала «Севилья» (4:1).

Основное время матча закончилось вничью со счётом 1:1. На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини.