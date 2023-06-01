«Севилья» догнала «МЮ» и «Атлетико» по победам в финалах еврокубков

Обыграв «Рому» в финале Лиги Европы, «Севилья» догнала «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико» по количеству побед в финалах еврокубков – по восемь. Абсолютным рекордсменом остаётся мадридский «Реал» (28).

Напомним, несколько минут назад завершился финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержала «Севилья» (4:1).

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020.