Болельщики прорвались на поле после победы «Севильи» в финале Лиги Европы

Болельщики выбежали на поле после победы «Севильи» в финальном матче Лиги Европы с «Ромой». Фанаты севильцев прорвались в то время, как игроки команды праздновали.

Напомним, «Севилья» обыграла «Рому» в финале Лиги Европы в серии послематчевых пенальти. Матч состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершился победой испанского клуба (1:1 – основное время, 4:1 в серии пенальти).

«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций.

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