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9 из 14 финалов Лиги Европы выиграли испанские клубы

9 из 14 финалов Лиги Европы выиграли испанские клубы
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«Севилья» подтвердила доминирование испанских клубов в Лиге Европы, обыграв в финале «Рому»: 9 из 14 финалов этого турнира выиграли представители Ла Лиги.

В 2014, 2015, 2016, 2020 и 2023 годах Лигу Европы выиграла сама «Севилья», в 2010 (первый турнир с новым названием), 2012 и 2018 годах победу праздновал мадридский «Атлетико», в 2021 году кубок забрал «Вильярреал».

Напомним, несколько минут назад завершился финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором встречались испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Победу в серии пенальти одержала «Севилья» (4:1).

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

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