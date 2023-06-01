Жозе Моуринью впервые проиграл финал еврокубка после пяти побед

Поражение «Ромы» в финале Лиги Европы с «Севильей» (1:1, по пенальти 1:4) стало для главного тренера римлян Жозе Моуринью первым в финале еврокубков, без учёта Суперкубка УЕФА.
До этого португальский специалист выиграл пять финалов из пяти в своей карьере. С «Порту» Жозе Моуринью победил в решающем матче Кубка УЕФА «Селтик» (3:2) в 2003 году, а в Лиге чемпионов разгромил «Монако» (3:0) в 2004-м. С «Интером» тренер выиграл в финале ЛЧ у «Баварии» (2:0) в 2010 году, с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – у «Аякса» (2:0) в 2017-м. Наконец, в сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью обыграла в решающей встрече Лиги конференций «Фейеноорд» со счётом 1:0. В четырёх финалах команды португальского специалиста выигрывали в основное время, и только первая победа с «Порту» в Кубке УЕФА была завоёвана в дополнительное.
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