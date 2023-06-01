Пауло Дибала заплакал после поражения «Ромы» в финале Лиги Европы с «Севильей»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала не смог сдержать слёз после поражения команды в финале Лиги Европы с «Севильей». Матч состоялся в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершился победой испанского клуба (1:1 – основное время, 4:1 в серии пенальти).
В этой встрече Дибала стал автором забитого гола. Аргентинец перешёл в «Рому» в 2022 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Рома» во второй раз в истории не смогла выиграть трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы.
«Севилья», в свою очередь, выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. Команда является рекордсменом по этому показателю. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020.
Столкновение с участием фанатов «Севильи» перед финалом ЛЕ:
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