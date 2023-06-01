Эрик Ламела выиграл первый трофей в карьере после шести поражений в финалах

Полузащитник «Севильи» Эрик Ламела завоевал первый титул в карьере благодаря победе его команды над «Ромой» (1:1, по пенальти 4:1) в финале Лиги Европы. 31-летний хавбек вышел на поле в перерыве между первым и вторым таймами. До этого команды аргентинца шесть раз принимали участие в решающих встречах и неизменно проигрывали.

В 2013 году, когда Ламела выступал за «Рому», его команда уступила в финале Кубка Италии «Лацио» (0:1). В составе «Тоттенхэма» аргентинец дважды терпел поражения в решающих матчах Кубка лиги: в 2015 году от «Челси» (0:2) и в 2021-м от «Манчестер Сити» (0:1), а также в Лиге чемпионов в 2019-м от «Ливерпуля» (0:2). Кроме того, в составе своей национальной команды Ламела два раза проигрывал в финалах Кубка Америки Чили в 2015 (0:0, по пенальти 1:4) и 2016 (0:0, по пенальти 2:4) годах. При этом игрок появлялся на поле в трёх из этих шести решающих матчей, а в остальных случаях оставался в запасе.