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Сборная Аргентины проиграла Нигерии и вылетела с молодёжного чемпионата мира

Сборная Аргентины проиграла Нигерии и вылетела с молодёжного чемпионата мира
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Сборная Аргентины потерпела поражение в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира с национальной командой Нигерии. Встреча прошла в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио» и завершилась победой сборной Нигерии со счётом 2:0.

В составе победителей отличились Ибрахим Мухаммад и Рилвану Сарки.

Таким образом, сборная Нигерии вышла в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Эквадор – Южная Корея, которые свой матч 1/8 финала проведёт 2 июня.

Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году, обыграв в финале сборную Южной Кореи. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. 1/8 финала
01 июня 2023, четверг. 00:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
0 : 2
Нигерия U20
0:1 Мухаммад – 61'   0:2 Сарки – 90+1'
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