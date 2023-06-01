Сборная Аргентины проиграла Нигерии и вылетела с молодёжного чемпионата мира
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Сборная Аргентины потерпела поражение в матче 1/8 финала молодёжного чемпионата мира с национальной командой Нигерии. Встреча прошла в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио» и завершилась победой сборной Нигерии со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Ибрахим Мухаммад и Рилвану Сарки.
Таким образом, сборная Нигерии вышла в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Эквадор – Южная Корея, которые свой матч 1/8 финала проведёт 2 июня.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году, обыграв в финале сборную Южной Кореи. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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