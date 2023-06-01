Сборная Италии обыграла Англию и вышла в четвертьфинал молодёжного чемпионата мира

Сборная Италии обыграла национальную команду Англии в 1/8 финала молодёжного чемпионата мира. Встреча прошла в Ла-Плате на стадионе «Унико Диего Армандо Марадона» и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1.
В составе победителей отличились Томмазо Бальданци и Чезаре Казадей.
За сборную Англии единственный гол забил Алфи Девайн.
Таким образом, сборная Италии вышла в четвертьфинал молодёжного ЧМ, а Англия завершила участие в турнире. В четвертьфинале турнира сборная Италии встретится с национальной командой Колумбии, которая ранее в 1/8 финала обыграла сборную Словакии.
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021 году чемпионат мира был отменён из-за пандемии.
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