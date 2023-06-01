Моуринью бросил медаль болельщику, Навас резал сетку ворот. Лучшие фото финала ЛЕ

31 мая в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» прошёл финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.
На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в клубе после поражения команды в финале Лиги Европы с «Севильей» в серии пенальти.
«Моё будущее? В понедельник я уйду в отпуск. Мы будем общаться. Я сказал владельцам, что сначала дам им знать, если начну переговоры с другим клубом. Я сказал «Роме», когда сборная Португалии позвала меня в декабре на новую работу… на данный момент ни один другой клуб мне не звонил», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Лучшие кадры с матча «Севилья» — «Рома» — в фоторепортаже фотокорреспондентов мировых агентств.
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