Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом после матча молодёжного чемпионата мира
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Защитник «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии U20 Роберт Ренан рассказал, что столкнулся с расистскими оскорблениями после матча 1/8 финала чемпионата мира с командой Туниса (4:1).
После матча бразилец в своей социальной сети опубликовал скриншоты сообщений с расистскими оскорблениями.
По ходу матча Ренан получил красную карточку и пропустит четвертьфинальный матч турнира, где национальная команда Бразилии встретится со сборной Израиля, которая ранее обыграла сборную Узбекистана со счётом 1:0.
Ранее Ренан отыграл без замен все три матча группового этапа с Италией (2:3), Доминиканской Республикой (6:0) и Нигерией (2:0). Ранее сообщалось об интересе к бразильскому защитнику со стороны сразу нескольких ведущих клубов английской Премьер-лиги.
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