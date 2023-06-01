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Яссин Боно признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Яссин Боно признан лучшим игроком финала Лиги Европы
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Вратарь «Севильи» Яссин Боно получил награду Hankook лучшему игроку финального матча Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА. Его команда одержала победу над «Ромой» в серии послематчевых пенальти со счётом 4:1, после того как основное и дополнительное время завершились вничью 1:1.

Технические наблюдатели УЕФА отметили, что сейвы 32-летнего вратаря в серии 11-метровых стали определяющими. Марокканский голкипер отразил удары Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса, пропустив мяч только от Бриана Кристанте.

Боно провёл за «Севилью» в прошедшем розыгрыше Лиге Европы шесть матчей, в которых пропустил пять голов. Ранее он уже выигрывал этот трофей с андалусийцами в сезоне – 2019/2020 и тогда был включён в символическую сборную турнира.

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