Смоллинг: Моуринью очень гордился нами после матча

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг поделился впечатлениями после поражения в финальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:1, по пенальти 1:4).

«Это большое разочарование. Трудно проигрывать по пенальти, это лотерея. Мы были полны решимости победить и оставили все на поле. Сейчас всем опечалены и разочарованы — мы упорно сражались на пути к этому финалу. Нелегко смотреть, как празднуют другие. Это надолго останется в памяти. В следующем сезоне надо попытаться снова. Моуринью очень гордился нами после матча. Он сказал, что мы должны быть сильными, потому что мы побеждаем и проигрываем вместе», — приводит официальный сайт УЕФА слова защитника «Ромы».

Смоллинг провёл на поле весь матч. Финал прошёл 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.