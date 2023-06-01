Гендиректор «Шахтёра» ответил на вопрос о неудачной игре Мудрика в «Челси»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский клуб.

«С «Арсеналом» мы очень долго вели переговоры, всё было очень сложно. Я с ними встречался и вёл переговоры намного больше, чем с «Челси», если так разобраться. Мы к этому очень долго шли. Несколько месяцев с ними всё это обговаривали.

А с «Челси» всё это было достаточно просто. Когда ты им показываешь на пальцах логику, то они согласны. «Здесь мы согласны, а здесь нет». С ними было очень конструктивно, ясно и понятно. По справедливости. Если мы достойны получить этот бонус, то они говорят: «Да, вы получите». Если это надумано – то нет. Всё, вопросов нет. Почему ему не удаётся заиграть там на должном уровне? А кому там удается заиграть сегодня?», — сказал Палкин в интервью на YouTube-канале ГОНЧАРОВА.

В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.