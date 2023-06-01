Соперник «Севильи» забил в свои ворота в двух финалах Лиги Европы подряд
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Автогол защитника «Ромы» Джанлуки Манчини на 55-й минуте в финале Лиги Европы против «Севильи» (1:1, по пенальти 1:4) стал вторым в истории решающих матчей турнира. Игрок римского клуба не успел перестроиться после подачи соперника и отправил мяч в сетку своих ворот, позволив андалусцам сравнять счёт.
Автором единственного автогола в финалах Лиги Европы до матча в Будапеште был бельгиец Ромелу Лукаку. Нападающий поразил ворота «Интера» в предыдущем финале турнира с участием «Севильи» в 2020 году. Автогол Лукаку на 74-й минуте стал победным для испанской команды, выигравшей матч в Кёльне со счётом 3:2.
Для «Севильи» эта победа в Лиге Европы стала пятой в истории, а с учётом розыгрышей Кубка УЕФА – седьмой.
Отчёт о финале Лиги Европы
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