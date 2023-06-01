Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после поражения в финале ЛЕ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с арбитром Энтони Тейлором возле стадиона после финального матча Лиги Европы с «Севильей» (1:1 – основное время, 1:4 – в серии пенальти).
На парковке Моуринью подошёл к судье и сказал ему: «Ты чёртов позор».
Напомним, после матча Моуринью раскритиковал рефери. В частности, он был недоволен тем, что судья не удалил полузащитника «Севильи» Эрика Ламелы.
Ранее сообщалось, что Моуринью впервые проиграл финал еврокубка после пяти побед. Также «Рома» во второй раз в истории не смогла выиграть трофей Кубка УЕФА/Лиги Европы.
«Севилья», в свою очередь, выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. Команда является рекордсменом по этому показателю.
Фанаты «Севильи» подрались с хулиганами перед финалом ЛЕ
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