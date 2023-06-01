Мендилибар: были уверены в игроках, которые исполняли пенальти

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар после финального матча Лиги Европы с «Ромой» (1:1, по пенальти 4:1), сказал, что автор решающего гола в послематчевой серии 11-метровых Гонсало Монтьель изначально должен был бить пятым, но игроки сами изменили порядок исполнения ударов.

«Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб. Когда мы пропустили, подумал, что забить им ответный гол будет непросто. Но после перерыва мы быстро сравняли, и это помогло биться дальше. Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков — это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти. Монтьель должен был бить пятым, но потом порядок изменили. Порядок определяют игроки.

Когда я отправлюсь в отпуск, то буду знать, что нам удалось сделать. Мы плохо начали, и сопернику было комфортно. А во второй половине мы поменялись, и это было непросто. В дополнительное время ничего не изменилось, но мы добились успеха в серии пенальти», — приводит слова Мендилибара официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги Европы сезона – 2022/2023 прошёл 31 мая на «Пушкаш Арене» в Будапеште.