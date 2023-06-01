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Защитник «Ромы» Кристанте после поражения в финале ЛЕ: мы можем гордиться собой

Защитник «Ромы» Кристанте после поражения в финале ЛЕ: мы можем гордиться собой
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Итальянский защитник «Ромы» Бриан Кристанте высказался о поражении своей команды в финале Лиги Европы.

«Мы будем испытывать разочарование ещё несколько дней, но потом придётся начинать с нуля. У нас отличная команда. Мы сыграли в двух финалах подряд — это не рядовое достижение. До финала Лиги Европы случайно не доходят. Мы можем гордиться собой и нашей командой, которая показала свою силу», – приводит слова Кристанте пресс-служба УЕФА.

На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.

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