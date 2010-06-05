Спаллетти прочитал лекцию в Коверчано

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который проводит часть своего отпуска в Тоскане, принял участие в благотворительной акции.

В рамках этой акции, которая прошла в местечке Коверчано, что на окраине Флоренции, Спаллетти прочитал лекцию на тему того, как должен работать современный клубный тренер.

Кроме того, Спаллетти ответил на вопрос присутствующих о том, как ему работается в петербургском клубе.

«Совершенно не жалею о том, что прошедшей зимой выбрал для своей работы „Зенит“, хотя было заранее известно, что по окончании сезона в Италии целый ряд ведущих клубов серии А поменяет тренеров», — приводит слова Спаллетти интернет-издание BobSoccer.