Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спаллетти прочитал лекцию в Коверчано

Спаллетти прочитал лекцию в Коверчано
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, который проводит часть своего отпуска в Тоскане, принял участие в благотворительной акции.

В рамках этой акции, которая прошла в местечке Коверчано, что на окраине Флоренции, Спаллетти прочитал лекцию на тему того, как должен работать современный клубный тренер.

Кроме того, Спаллетти ответил на вопрос присутствующих о том, как ему работается в петербургском клубе.

«Совершенно не жалею о том, что прошедшей зимой выбрал для своей работы „Зенит“, хотя было заранее известно, что по окончании сезона в Италии целый ряд ведущих клубов серии А поменяет тренеров», — приводит слова Спаллетти интернет-издание BobSoccer.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023