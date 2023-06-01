«Севилья» выиграла Лигу Европы, Яшкин покинул СКА. Главное к утру

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«Севилья» стала победительницей Лиги Европы, форвард Дмитрий Яшкин ушёл из СКА, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга «Ролан Гаррос». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Севилья» в серии пенальти одолела «Рому» в финале Лиги Европы.

2. Нападающий Дмитрий Яшкин покинул СКА.

3. Рублёв в четырёх сетах одержал победу в матче с Муте, его следующий соперник — Сонего.

4. Моуринью ответил на вопрос о своём будущем в «Роме» после поражения в финале Лиги Европы.

5. Джокович в трёх сетах обыграл Фучовича и теперь встретится с Давидович-Фокиной.

6. Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом после матча молодёжного чемпионата мира.

7. Аванесян вышла в третий круг «Ролан Гаррос», выиграв под ноль первый сет.

8. Ротенберг сообщил об уходе нападающего Дамира Жафярова из СКА.

9. Александр Шевченко потерпел разгромное поражение от Музетти во втором круге «Ролан Гаррос».

10. Transfermarkt повысил рыночную стоимость Александра Кокорина.