Эрик Ламела поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы
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Аргентинский вингер «Севильи» Эрик Ламела высказался о победе в Лиге Европы.
«Это потрясающе – о большем и не мечтаю. Невероятные ощущения. Мы будем очень счастливы. Это была тяжёлая игра. «Рома» успешно оборонялась, было сложно отыскать свободную зону на поле и создать острый момент», – приводит слова Ламелы BT Sport.
На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.
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