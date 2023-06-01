Бензема сообщил Анчелотти о желании покинуть «Реал» и перейти в «Аль-Иттихад» — Ауна

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поговорил с главным тренером команды Карло Анчелотти, заявив тому, что собирается покинуть клуб. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Санти Ауна.
По информации источника, французский форвард рассказал о желании покинуть «Реал» и принять предложение о переходе в саудовский «Аль-Иттихад». Несмотря на это, испанский клуб не теряет надежды сохранить Бензема в своём составе, хотя шансы на это малы.
Ранее в СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил Бензема контракт с зарплатой € 100 млн за сезон плюс бонусы. Француз уже общался со своим бывшим партнёром по «Реалу» нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, чтобы узнать у него о жизни и игре в Саудовской Аравии.
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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