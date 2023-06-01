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Мэйсон Маунт договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях контракта

Мэйсон Маунт договорился с «Манчестер Юнайтед» об условиях контракта
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По данным источника, в манкунианском клубе уверены, что смогут оформить трансфер 24-летнего англичанина. Маунт планирует покинуть «Челси» этим летом, его действующий контракт с синими рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в услугах английского полузащитника заинтересованы «Ливерпуль» и «Арсенал», но он, скорее всего, присоединится к «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг уверен, что клуб сумеет подписать Маунта. Однако на данном этапе «Ман Юнайтед» ещё не согласовал стоимость 24-летнего англичанина с «Челси».

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В сезоне-2022/2023 Мэйсон Маунт провёл 24 матча в рамках английской Премьер-лиги, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.

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