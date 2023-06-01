62-летний Мендилибар — самый возрастной тренер, выигравший Лигу Европы
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Испанский специалист Хосе Луис Мендилибар стал самым возрастным тренером-победителем Лиги Европы. Наставник «Севильи» одержал победу в турнире в возрасте 62 лет и 78 дней.
Прошлый возрастной рекорд принадлежал экс-наставнику «Челси» Маурицио Сарри. Вместе с лондонским клубом он выиграл Лигу Европы в 2019 году в возрасте 60 лет и 139 дней.
Напомним, в финале Лиги Европы сезона-2022/2023 испанцы обыграли римскую «Рому». Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась «Севилья». Один из одиннадцатиметровых в серии не реализовал капитан «Ромы» Джанлука Манчини. До этого в ходе матча он отдал результативную передачу и забил гол в свои ворота.
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