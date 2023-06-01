Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Феликса предложили «Ньюкаслу»

Жоау Феликса предложили «Ньюкаслу»
Аудио-версия:
Комментарии

Португальского полузащитника «Атлетико» (Мадрид) Жоау Феликса предложили «Ньюкаслу», сообщает Daily Mail.

По данным источника, проведший вторую половину сезона-2022/2023 в «Челси» на правах аренды Феликс не входит в планы главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Учитывая это, а также отказ синих сохранить 23-летнего португальца у себя, мадридский клуб начал поиски команды, которая будет готова принять Жоау Феликса.

Отмечается, что в связи с отсутствием интереса к приобретению португальца со стороны других клубов «Атлетико» может рассмотреть вариант с ещё одной арендой. В январе «Челси» заплатил 10 млн за аренду Феликса и взял на себя обязательство полностью выплачивать ему зарплату, которая составляет € 235 тыс. в неделю.

За полгода в лондонском клубе португалец провёл 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил четыре гола.

Материалы по теме
Жоау Феликс не останется в «Челси». В лондонском клубе на него не рассчитывают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023