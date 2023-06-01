Португальского полузащитника «Атлетико» (Мадрид) Жоау Феликса предложили «Ньюкаслу», сообщает Daily Mail.
По данным источника, проведший вторую половину сезона-2022/2023 в «Челси» на правах аренды Феликс не входит в планы главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Учитывая это, а также отказ синих сохранить 23-летнего португальца у себя, мадридский клуб начал поиски команды, которая будет готова принять Жоау Феликса.
Отмечается, что в связи с отсутствием интереса к приобретению португальца со стороны других клубов «Атлетико» может рассмотреть вариант с ещё одной арендой. В январе «Челси» заплатил 10 млн за аренду Феликса и взял на себя обязательство полностью выплачивать ему зарплату, которая составляет € 235 тыс. в неделю.
За полгода в лондонском клубе португалец провёл 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги и забил четыре гола.
- 1 июня 2023
-
11:04
-
11:02
-
11:01
-
10:55
-
10:55
-
10:45
-
10:44
-
10:39
-
10:28
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
-
09:42
-
09:41
-
09:37
-
09:37
-
09:33
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:13
-
08:50
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:53
-
06:33
-
06:28
-
04:51