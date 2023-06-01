Гладилин: в «Динамо» надо наладить микроклимат

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин высказался о ситуации в стане бело-голубых Он считает, что в «Динамо» необходимо улучшить микроклимат внутри команды. При этом Гладилин подчеркнул, что у московского клуба грамотное руководство, которое должно разобраться со всеми недочётами.
«Это надо у руководителей команды спрашивать, проводить анализ того, кто и как выступил. Микроклимат надо наладить в команде.
В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим. Не зная всей подноготной, что там в клубе происходит, дать какой-то совет со стороны невозможно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».
«Динамо» после 29 матчей Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице седьмое место с 45 очками. В заключительном туре московская команда сыграет с «Оренбургом» на выезде.
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