Гладилин: в «Динамо» надо наладить микроклимат

Бывший тренер московского «Динамо» Валерий Гладилин высказался о ситуации в стане бело-голубых Он считает, что в «Динамо» необходимо улучшить микроклимат внутри команды. При этом Гладилин подчеркнул, что у московского клуба грамотное руководство, которое должно разобраться со всеми недочётами.

«Это надо у руководителей команды спрашивать, проводить анализ того, кто и как выступил. Микроклимат надо наладить в команде.

В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим. Не зная всей подноготной, что там в клубе происходит, дать какой-то совет со стороны невозможно», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Динамо» после 29 матчей Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице седьмое место с 45 очками. В заключительном туре московская команда сыграет с «Оренбургом» на выезде.