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Агент Ренана отреагировал на расистские оскорбления в адрес бразильца «Зенита»

Агент Ренана отреагировал на расистские оскорбления в адрес бразильца «Зенита»
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной Бразилии Роберта Ренана, отреагировал на расистские оскорбления в адрес своего клиента после его удаления в матче молодёжного чемпионата мира 2023 года в Аргентине.

«Если футболист зайдёт в интернет и увидит это, он сойдёт с ума. Такое не имеет никакого отношения к футболу. Эти комментарии в адрес Ренана ужасны», — приводит слова Гарсии «Спорт-экспресс».

Ренан получил прямую красную карточку за фол последней надежды в матче 1/8 финала с Тунисом (4:1). Игрок пропустит четвертьфинальную игру. После матча с Тунисом на Ренана обрушилась критика со стороны болельщиков в социальных сетях.

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