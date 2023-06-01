Оганесян: думаю, «Оренбург» способен попасть в топ-5 в следующем сезоне
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян считает, что команда Марцела Лички может закончить следующий сезон Российской Премьер-Лиги в пятёрке сильнейших.
«Думаю, «Оренбург» может попасть в первую пятёрку. Даже по этому сезону многие смогли увидеть, что команда интересная, с интересным стилем игры, который всем нравится», — цитирует Оганесяна «Матч ТВ».
«Оренбург» с 43 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном матче сезона оренбуржцы 3 июня примут на своём поле московское «Динамо».
21-летний Степан Оганесян в нынешнем сезоне провёл 19 матчей в рамках РПЛ, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Отличился нападающий в матчах с «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА.
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