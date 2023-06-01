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Тен Хаг объяснил, почему «Бавария» всегда становится чемпионом Германии

Тен Хаг объяснил, почему «Бавария» всегда становится чемпионом Германии
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, ранее игравший за «Баварию», объяснил, почему мюнхенский клуб регулярно выигрывает чемпионат Германии. Нидерландец верит, что это происходит из-за того, что для мюнхенцев нет ничего важнее команды.

«Почему мюнхенская «Бавария» всегда становится чемпионом? Потому что они верят в победу. Это Mannschaft, команда. Для них нет ничего важнее команды. Они стойкие, справляются с неудачами и борются до конца», — приводит слова тен Хага «твиттер» UtdPlug со ссылкой на журналиста Генри Винтера.

«Бавария» в этом сезоне выиграла чемпионат Германии в 11-й раз подряд. Мюнхенский клуб вырвал чемпионский титул на последних минутах заключительного тура Бундеслиги.

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