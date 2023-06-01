Тен Хаг объяснил, почему «Бавария» всегда становится чемпионом Германии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, ранее игравший за «Баварию», объяснил, почему мюнхенский клуб регулярно выигрывает чемпионат Германии. Нидерландец верит, что это происходит из-за того, что для мюнхенцев нет ничего важнее команды.

«Почему мюнхенская «Бавария» всегда становится чемпионом? Потому что они верят в победу. Это Mannschaft, команда. Для них нет ничего важнее команды. Они стойкие, справляются с неудачами и борются до конца», — приводит слова тен Хага «твиттер» UtdPlug со ссылкой на журналиста Генри Винтера.

«Бавария» в этом сезоне выиграла чемпионат Германии в 11-й раз подряд. Мюнхенский клуб вырвал чемпионский титул на последних минутах заключительного тура Бундеслиги.

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